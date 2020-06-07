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Doğu Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

TRABZON HABERLERİ  | 07.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşin tadını çıkardı

Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini sürdü.

Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 14.00-20.00 saatleri arasında tanınan serbestlikle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Trabzon'da saat 14.00'ten itibaren dışarıya çıkan vatandaşların tercihi, Atatürk Alanı ve Meydan Parkı oldu.

Sıcak ve güneşli havanın etkili olduğu kentte, Uzun Sokak ve Maraş Caddesi'nde gezerek parklarda dinlenen vatandaşların, maske kullanımına dikkat ederek sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de dışarı çıkan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı hatırlatmasında bulundu.

- Giresun

Giresun'da saat 14.00'ten itibaren dışarıya çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşların tercihi, Atatürk Meydanı oldu.

Sıcak ve güneşli havadan etkilenen vatandaşların caddelerde gezmek yerine parklarda ağaçların gölgesi altında dinlenerek vakit geçirdikleri gözlendi.

- Artvin

Artvin'de dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı.

Kentte dışarı çıkan vatandaşların tercihi Atapark, Kültür Sokak ve Çoruh Nehri kıyısındaki Çoruh Park oldu.

Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle yürümek yerine buralardaki ağaç altlarındaki gölgelik alanlar ile kafelerde oturup zaman geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan vatandaşların maske kullanarak sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlendi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendilerine tanınan serbestlikle dışarı çıkarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Fatih Parkı ile kentteki çay bahçelerine gelen vatandaşlar, uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Bir hafta aranın ardından sokağa çıkan yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterdikleri gözlemlendi.

- Bayburt

Bayburt'ta sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin, çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Çoruh Nehri çevresindeki yürüyüş yoluna ilgi gösteren vatandaşlar, arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı ve kameriyelerde dinlendi.

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