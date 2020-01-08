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  4. Doğu Karadeniz'de dere yataklarında büz kullanımı yasaklandı

Doğu Karadeniz'de dere yataklarında büz kullanımı yasaklandı

TRABZON HABERLERİ  | 08.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de dere yataklarında büz kullanımı yasaklandı

Doğu Karadeniz Havzası'nda artık hiçbir dere yatağına büz (boru) konulmayacak.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti Toplantısının, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Rize, Giresun, Ordu, Artvin ve Gümüşhane Valiliği ile paydaş kurumların temsilcilerinin yanı sıra Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun'un da katıldığı toplantıda, taşkın olaylarının önlenmesi adına bölge için tarihi bir kararın oy birliğiyle alındığı aktarıldı.

Karara göre, bundan sonra Doğu Karadeniz Havzası'nda hiçbir dere yatağına büz konulamayacağı vurgulanan açıklamada, konulmuş olan büzlerin de zaman içerisinde en az 2,5 x 2,5 metre boyutlarındaki menfezlerle değiştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun, "Doğu Karadeniz'de taşkın zararlarının azaltılması adına önemli bir adım atılmıştır." ifadesi yer aldı.

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Dere yataklarında büz kullanımı yasaklandı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Trabzon

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