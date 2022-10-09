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Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

09.10.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey, kuzeybatı ile güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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