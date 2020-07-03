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Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak bekleniyor

BAYBURT HABERLERİ  | 03.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 11.

Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı az bulutlu; öğle saatlerinde Artvin ve Bayburt çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Bayburt ve Rize’de 29, Trabzon’da 27, Artvin ve Gümüşhane’de 32, Giresun’da 28 derece olması öngörülüyor.

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