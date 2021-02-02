Doğu Karadeniz'de ihracat yıla artışla başladı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine (DKİB) bağlı Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den 2021'in ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yetki alanlarında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 1-31 Ocak tarihlerinde 145 milyon 419 bin 423 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış olduğunu vurgulayan Kalyoncu, Ocak 2019'da 124 milyon 855 bin 397 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kalyoncu Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta 84 milyon 849 bin 357 dolarla fındık ve mamullerinin birinci, 20 milyon 873 bin 840 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, 14 milyon 787 bin 977 dolarla metal madencilik ürünlerinin üçüncü, 10 milyon 583 bin 146 dolarla da su ürünlerinin dördüncü sırayı aldığına işaret etti.

Saffet Kalyoncu, iller bazında bakıldığında Trabzon'dan yapılan ihracatın yüzde 10, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 73, Gümüşhane'den yapılan ihracatın yüzde 240 arttığını, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 23 azaldığını kaydetti.