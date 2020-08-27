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Doğu Karadeniz'de kahverengi kokarca ile mücadele çalışması başlatıldı

RİZE HABERLERİ  | 27.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de kahverengi kokarca ile mücadele çalışması başlatıldı

RİZE (AA) - Doğu Karadeniz'de fındık, kivi, fasulye gibi birçok tarım ürününde zarara yol açtığı belirlenen kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile 2017 yılından itibaren başlatılan çalışmalar neticesinde Rize İl Müdürlüğü tarafından il genelinde 1600 adet ilaçlı kapan dağıtıldı.

Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri Güneysu ilçesinde kapanların bir bölümünü çiftçilere dağıtarak bilgilendirme yaptı. Afiş ve broşürler vatandaşlara dağıtılırken kapanlar bahçelere asıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ziraat Mühendisi Neslihan Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahverengi kokarcanın ilk kez Rize'de 2016 yılında görüldüğünü, zararlı böceğin Gürcistan'dan giriş yaptığını söyledi.

İlaçlama tavsiyelerinin yanında 2017 yılından itibaren eradikasyon (yok etme) projesini yürüttüklerini vurgulayan Duman, "Eradikasyon çalışma kapsamında çiftçilere 19 litrelik damacana bidonlar içerisinde feromon tabletleri dağıtıyoruz. Bunlar böceği cezbederek içerisine gelmesini sağlıyor. 1 Ağustos itibari ile 1600 adet feromon tuzağı teslim edildi. Güneysu ilçemizde 150 adet tuzak tesliminde bulunduk." dedi.

Üreticilerin bilgilendirildiğine değinen Duman, "Özellikle güneş alan, rüzgar geçişi olan bölgelerde bidonlar asılıyor. Kokusu daha çok alana etki etsin ve böcekleri cezbedip çeksin. Bakanlığımızın tavsiyede bulunmuş olduğu iki tane ilacımız var. İlaçlamayla 15 günde bir feromen tuzağı astığı yerin etrafını ilaçlamaları gerekiyor." diye konuştu.

Duman, projenin amacını ise şöyle açıkladı:

"Amaç böceği tamamen yok etmek değil ve çok zor. Popülasyonu baskılamak olabildiğince aza çekmek ekonomik zarar eşiğini daha alt seviyelere çekmek. Bu çalışmalar bakanlığımızın desteğiyle yürütülüyor. İnşallah kısa sürede popülasyonu belli bir sevide tutup zarar eşiğini en az seviyede düşürmeyi planlıyoruz."

Çiftçiler ise çalışmadan memnun kaldıklarını, böceğin bölgede, kivi, yerel asma ve mandalina ağaçları bölgesinde görüldüğünü söyledi.

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