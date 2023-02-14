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Doğu Karadeniz’de kar nedeniyle 567 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

14.02.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde devam eden kar yağışı sebebiyle 567 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz’de kar nedeniyle 567 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Rize Merkez’de 55, Ardeşen ilçesinde 5, Çamlıhemşin ilçesinde 18, Çayeli ilçesinde 27, Derepazarı ilçesinde 9, Fındıklı ilçesinde 2, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 29, İyidere ilçesinde 6, Kalkandere ilçesinde 18 ve Pazar ilçesinde 10 olmak üzere toplam 187 yoluna ulaşım sağlanamazken, Gümüşhane’nin Kürtün ve Torul ilçesinde toplamda 20 köy yolu kar nedeniyle yolları kapandı.

Artvin’de ise merkezde 27, Ardanuç’ta 24, Arhavi’de 20, Borçka’da 38, Murgul’da 11, Şavşat’da 51 ve Yusufeli’nde de 21 köy yolu olmaz üzere 192 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Giresun ilinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Giresun’da merkeze bağlı 30, Alucra 2, Çanakçı 7, Dereli 21, Doğankent 9, Espiye 25, Eynesil 6, Görele 23, Güce, 13, Keşap 12 ve Tirebolu ilçesinde de 21 olmak üzere toplam 168 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz’de toplamda 567 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, ekipler kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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