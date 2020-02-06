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Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

BAYBURT HABERLERİ  | 06.02.2020 09:21 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken bölgenin güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli lodos etkili olacak.Meteoroloji 11.

Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken bölgenin güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli lodos etkili olacak.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı 2 derece, Demirözü ve Aydıntepe’de 1 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 28 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece oldu.
Öte yandan buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli lodos uyarısı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Bölgemizde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenilen rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz’de rüzgârın batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

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