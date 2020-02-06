Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken bölgenin güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli lodos etkili olacak.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı 2 derece, Demirözü ve Aydıntepe’de 1 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 28 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece oldu.

Öte yandan buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.