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Doğu Karadeniz'de konut satışı temmuzda, yüzde 119,5 arttı

TRABZON HABERLERİ  | 17.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de konut satışı temmuzda, yüzde 119,5 arttı

Doğu Karadeniz'de temmuz ayında konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 119,5 artarak 5 bin 769 oldu.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı temmuz ayında Türkiye'de satılan konut sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 olduğu belirtilerek, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de ise yüzde 119,5 artarak 5 bin 769 olduğu kaydedildi.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin'de yüzde 178,6 artarak 312'ye, Rize'de yüzde 143,0 artarak 571'e, Ordu'da yüzde 139,6 artarak bin 816'ya, Trabzon'da yüzde 109,6 artarak bin 821'e, Giresun'da yüzde 96,5 artarak bin 61'e ve Gümüşhane’de yüzde 64,9 artarak 188'e yükseldi.

Türkiye'de satılan konutların yüzde 57'sinin ipotekli satış olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, satılan konutlardan Ordu'da yüzde 62,2'si, Artvin'de yüzde 60,9'u, Rize'de yüzde 58,0'i, Giresun'da yüzde 57,3'ü, Trabzon'da yüzde 52,8'i ve Gümüşhane'de yüzde 46,8'i ipotekli satış olarak gerçekleştiği bildirildi.

Aynı dönemde ayrıca Türkiye'de satışı yapılan konutların yüzde 29,6'sı ilk satış olurken bu oran Gümüşhane'de yüzde 48,9, Giresun'da yüzde 46,3, Ordu'da yüzde 45, Rize'de yüzde 43,4, Trabzon'da yüzde 34,2 ve Artvin'de yüzde 32,7 olarak gerçekleşti.

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