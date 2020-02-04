YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor!

Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor!

BAYBURT HABERLERİ  | 04.02.2020 19:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.Meteoroloji 11.

Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor!

Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölgemizde güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenilen rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe (06.02.2020) akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Muhtemel riskler: Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Valilik fırtına uyarısı yaptı

Valilik fırtına uyarısı yaptı

Bilişim teknolojileri öğretmenlerine farkındalık semineri

Bilişim teknolojileri öğretmenlerine farkındalık semineri

Karesi’den depremzedelere yardım TIR’ı

Karesi’den depremzedelere yardım TIR’ı

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Bayburt Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:19
Öğle
12:38
İkindi
15:21
Akşam
17:47
Yatsı
19:07

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bayburt’ta karla mücadele

Bayburt’ta karla mücadele

Başkan Pekmezci’ye Türk dünyasına hizmet ödülü

Başkan Pekmezci’ye Türk dünyasına hizmet ödülü

Aksa Doğalgaz Gümüşhane - Bayburt Bölge Müdürü Yavuz Vali Pehlivan’ı ziyaret etti

Aksa Doğalgaz Gümüşhane - Bayburt Bölge Müdürü Yavuz Vali Pehlivan’ı ziyaret etti

Maliye Bakanı Ağbal Halı Saha Maçında Forma Giydi

Maliye Bakanı Ağbal Halı Saha Maçında Forma Giydi

Bayburt’ta Ilk Kez Lazerle Bel Fıtığı Ve Varis Ameliyatı Yapıldı

Bayburt’ta Ilk Kez Lazerle Bel Fıtığı Ve Varis Ameliyatı Yapıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.