Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölgede beklenen rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz