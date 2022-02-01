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Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

01.02.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölgede beklenen rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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