YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

BAYBURT HABERLERİ  | 05.11.2020 10:09 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 11.

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu, Giresun çevrelerinin sabah saatlerinde, bölge genelinin öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak; Giresun, Trabzon’un batı ilçeleri ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) şiddetli (75-100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden orta, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer fırtına(40-70km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı:
Bölgede görülecek sağanak yağışların akşam (5.11.2020 Perşembe) saatlerinden sonra etkisini artırarak; Giresun, Trabzon’un batı ilçeleri, Bayburt’un Aydıntepe ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) şiddetli (75-100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına, ulaşımda aksamaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Bayburt’ta 7, Kop Kayak merkezinde eksi 1, Trabzon ve Rize’de 16, Artvin’de 13, Giresun’da 17, Gümüşhane’de 8 derece olarak ölçüldü.
Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Bayburt’ta 16, Trabzon ve Giresun’da 19, Artvin’de 20, Gümüşhane’de 17, Rize’de 19 derece olması öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Otomobilinin içinde silahla öldürüldü
Otomobilinin içinde silahla öldürüldü
Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı
Reşadiye sis örtüsü ile kaplandı
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Denizli’de 22.00’de işyerleri tek tek kapatıldı
Denizli’de 22.00’de işyerleri tek tek kapatıldı

Bayburt Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:46
Öğle
12:08
İkindi
14:53
Akşam
17:19
Yatsı
18:39

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.