Doğu Karadeniz’de satılan konut sayısı yüzde 37,3 azaldı

2020 yılı Mayıs ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 37,3 azalarak bin 353 oldu.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane’de yüzde 59,4 artarak 110’a yükselirken, Trabzon’da yüzde 50,5 azalarak 371’e, Rize’de yüzde 45,8 azalarak 109’a, Ordu’da yüzde 36,9 azalarak 391’e, Giresun’da yüzde 31,8 azalarak 279’a ve Artvin’de yüzde 15,5 azalarak 93’e geriledi. 2020 Mayıs ayında konutların yüzde 36,3’u ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Artvin’de yüzde 53,8’i, Rize’de yüzde 46,8’i, Ordu’da yüzde 40,4’ü, Giresun’da yüzde 38,7’si, Trabzon’da yüzde 31,5’i ve Gümüşhane’de yüzde 8,2’si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Türkiye’de satışı yapılan konutların yüzde 33,1’i ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Giresun’da yüzde 62,4, Gümüşhane’de yüzde 53,6, Ordu’da yüzde 48,8, Artvin’de yüzde 48,4, Rize’de yüzde 46,8 ve Trabzon’da yüzde 30,2 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye genelinde 2020 yılı Mayıs ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,1 oranında azalarak 860 olurken, Trabzon, 2020 Mayıs ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il arasına giremedi. 10. sırada yer alan Sakarya’da yabancılara 2020 Mayıs ayında 11 konut satıldı.

