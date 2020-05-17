Doğu Karadeniz’de sıcaklık uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesinde sıcaklık uyarısı yapılarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada; “Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 9 derece seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir” denildi.

