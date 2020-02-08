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Doğu Karadeniz’de yoğun kar uyarısı

BAYBURT HABERLERİ  | 08.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji 11.

Doğu Karadeniz’de yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde havanın çok bulutlu, , bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteorolojik uyarı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’de görülecek yağışların bölgenin iç kesimleri ile rakımı 500 metrenin üzerindeki yerlerinde cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinde, Pazartesi öğle saatlerine kadar yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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