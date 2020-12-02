Doğu Karadeniz'den 11 ayda 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-kasım döneminde yapılan ihracat, 1,2 milyar dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 11 aylık döneminde 1 milyar 186 milyon 976 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu dönemde bölge ihracatının 960 milyon 750 bin 892 dolarlık bölümünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, Rize'den 139 milyon 510 bin 307, Artvin'den 51 milyon 328 bin 980 ve Gümüşhane'den 35 milyon 385 bin 969 dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Kalyoncu, bölgeden bu dönemde fındık dışındaki tüm sektörlerin toplam ihracatında yüzde 7 artış yaşandığını belirterek, "Ancak, 2020/2021 yılı fındık ihraç sezonunun geçen 3 aylık döneminde yurt dışı müşterilerin gerek koronavirüs kısıtlamalarının yol açabileceği olumsuzluklardan dolayı alımlarını azaltmaları, gerekse sezonun ilk aylarında alımların daha çok fiyatların düşük olduğu rakip ülkelerden yapılmasından kaynaklı nedenlerden dolayı fındık ihracatımızda yüzde 16 düşüş yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.