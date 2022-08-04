Doğu Karadeniz'den 7 ayda 757 milyon dolarlık ihracat

​​​​​​​ Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den Ocak-Temmuz döneminde 757 milyon 481 bin 626 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yılın 7 ayında, Trabzon'dan 554 milyon 671 bin 703, Rize'den 124 milyon 508 bin 365, Gümüşhane'den 42 milyon 666 bin 704 ve Artvin'den de 35 milyon 634 bin 854 dolarlık ihracat yapıldığını duyurdu.

Trabzon ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüş yaşandığını aktaran Kalyoncu, Rize ihracatında yüzde 4, Gümüşhane ihracatında yüzde 20, Artvin ihracatında ise yüzde 15 artış görüldüğünü dile getirdi.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 273 milyon 512 bin 544 dolarla fındığın geldiğini ifade ederek, ikinci sırada 118 milyon 546 bin 781 dolarla yaş meyve sebze, üçüncü sırada 114 milyon 431 bin 916 dolarla madencilik ürünleri, dördüncü sırada 100 milyon 277 bin 469 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile beşinci sırada 25 milyon 185 bin 679 dolarla taşıt araçları ve yan sanayinin yer aldığını bildirdi.

Bölgeden yılın 7 ayında 130 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Kalyoncu, geçen senenin aynı döneminden farklı olarak başta İrlanda, Slovenya ve Zambiya olmak üzere 13 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bölge ihracatçısının yaşadığı sorunlara değinen Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Bizler ihracatçılar olarak ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktayız. Başarılarımızı daha yukarı taşımak ve ülkeye daha fazla döviz getirebilmek için finans kesiminin eleştirisine değil, desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bunun için ihracatçımıza finansmana erişim imkanı tanınmasını, 5 yıl önce çok rahatlıkla ve uzun vadelerle kullanabildiğimiz reeskont kredilerinin aynı şartlarda kullandırılmasını ve yüksek maliyetler yönünden desteklenmeyi beklemekteyiz."

