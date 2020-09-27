Doğu Karadeniz'den Rusya'ya şeftali ihracatı yüzde 60 arttı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na, bu yılın 8 aylık döneminde şeftali ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı ve 18 milyon 453 bin 667 dolarlık gelir elde edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden bu yılın ocak-ağustos döneminde Rusya'ya 17 bin 717 ton şeftali satıldı.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde 11 bin 104 ton şeftali ihracatı yapılarak, 11 milyon 895 bin 207 dolarlık gelir elde edilmişti.

Böylece Rusya'ya şeftali ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 60, değer bazında ise yüzde 55 arttı.

Bölgeden yapılan şeftali ihracatının tamamı Trabzon merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildi.

- Bölgeden Rusya'ya yapılan toplam ihracat yüzde 17 arttı

Doğu Karadeniz'den bu dönemde Rusya'ya toplamda 110 bin 657 tonluk ihracat yapılarak, 104 milyon 312 bin 829 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 96 bin 802 tonluk ihracat karşılığında 89 milyon 40 bin 877 dolar kazanç sağlanmıştı.