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Doğu Karadeniz'den Rusya'ya şeftali ihracatı yüzde 60 arttı

TRABZON HABERLERİ  | 27.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Bölgeden bu yılın ocak-ağustos döneminde Rusya'ya 17 bin 717 ton şeftali ihraç edilerek, yaklaşık 18 milyon dolar gelir sağlandı - Söz konusu dönemde yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 60, değerde ise yüzde 55 arttı - Bölgeden yapılan şeftali ihracatının tamamı Trabzon merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildi

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na, bu yılın 8 aylık döneminde şeftali ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı ve 18 milyon 453 bin 667 dolarlık gelir elde edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden bu yılın ocak-ağustos döneminde Rusya'ya 17 bin 717 ton şeftali satıldı.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde 11 bin 104 ton şeftali ihracatı yapılarak, 11 milyon 895 bin 207 dolarlık gelir elde edilmişti.

Böylece Rusya'ya şeftali ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 60, değer bazında ise yüzde 55 arttı.

Bölgeden yapılan şeftali ihracatının tamamı Trabzon merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildi.

- Bölgeden Rusya'ya yapılan toplam ihracat yüzde 17 arttı

Doğu Karadeniz'den bu dönemde Rusya'ya toplamda 110 bin 657 tonluk ihracat yapılarak, 104 milyon 312 bin 829 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 96 bin 802 tonluk ihracat karşılığında 89 milyon 40 bin 877 dolar kazanç sağlanmıştı.

Doğu Karadeniz'den yılın 8 aylık döneminde Rusya'ya yapılan toplam ihracat da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 14, değerde ise yüzde 17 arttı.

- Rusya'ya bölgeden yapılan ihracat artış trendini sürdürüyor

DKİB Yönetim Kurulu ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya bölgeden yapılan ihracatın artış trendini sürdürdüğünü söyledi.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya 8 aylık dönemde ürün olarak en fazla şeftali ihraç edildiğini vurgulayan Gürdoğan, söz konusu ihracatın tamamının da Trabzon merkezli firmalarca yapıldığını ifade etti.

Bölgeden şeftalinin yanı sıra balık, mandarin, domates ve kayısının en fazla ihraç edilen ürünler olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, 2020-2021 sezonunun daha iyi geçmesi adına çaba sarf ettiklerini aktardı.

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