Doğu Karadeniz'in hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 100 arttı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den yılın 11 aylık döneminde 12 milyon 680 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den yılın ocak-kasım döneminde 41 ülkeye 7 bin 345 tonluk hazır giyim ve konfeksiyon ürünü satıldı.

Söz konusu dış satımdan 12 milyon 680 bin 699 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 13 tonluk hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından 6 milyon 297 bin 569 dolarlık kazanç elde edilmişti. Böylece bu dönem yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 265, değerde de yüzde 100 arttı.

- En fazla Hollanda'ya ihracat yapıldı

Hollanda, Almanya ve İtalya bu dönem en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-kasım 2020 döneminde Hollanda'ya 4 milyon 307 bin 390 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 239 bin 760 dolarlık ve İtalya'ya da 1 milyon 304 bin 336 dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi.