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Doğu Konferansı'nda ilk finalist Cavaliers

NBA HABERLERİ  | 08.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

NBA'de konuk ettiği Toronto Raptors'ı 35 sayı farkla mağlup eden Cleveland Cavaliers, seride 4-0 öne geçerek Doğu Konferansı'nda adını finale yazdırdı.

Doğu Konferansı'nda ilk finalist Cavaliers

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off mücadelesinde Toronto Raptors'ı 128-93 mağlup eden Cleveland Cavaliers, seride 4-0 öne geçerek konferansında finale yükselen ilk takım oldu.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final dördüncü maçında Toronto Raptors'ı ağırlayan Cleveland Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 128-93 kazandı.

Seride kayıp yaşamadan 4-0'la finale kalan Cavaliers'ta all-star LeBron James 29 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Kevin Love 23, Kyle Korver 16, JR Smith 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Karşılaşmada 20 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist üretti.

Raptors'ta oyuna sonradan giren Jonas Valanciunas 18 sayıyla takımının en skoreri oldu. CJ Miles ve DeMar DeRozan 13'er, Serge Ibaka ise 12 sayıyla maçı tamamladı.

Sixers ilk galibiyetini aldı

Doğu Konferansı yarı final serisi dördüncü maçında Philadelphia 76ers, konuk ettiği Boston Celtics'i 103-92 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve skoru 3-1'e getirdi.

Sixers'ta Dario Saric 25 sayı ve 8 ribaunt, T.J. McConnell ise 19 sayı ile galibiyete katkı sağlarken, Ben Simmons 19 sayı ve 13 ribaunt, Joel Embiid 15 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı. Milli oyunculardan 17 dakika sahada kalan Ersan İlyasova 6 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla mücadele ederken, Furkan Korkmaz ise süre alamadı.

Celtics'te Jayson Tatum 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Marcus Morris 17, Marcus Smart 14 sayı, Al Horford da 10 sayı ve 10 ribaunt ile oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
cleveland cavaliers NBA toronto raptors

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