Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırlarında vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Genelge kapsamında vatandaşlar bugün 10.00-17.00 saatlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden alışveriş yapabilecek.

Bu kapsamda Sakarya'da kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Dar Sokak sessizliğe büründü. Sokaklarda, görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimsenin olmadığı görüldü.

Zonguldak'ın normal zamanlarda işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile park ve sahillerde sessizlik hakim oldu. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Madenci Anıtı önü de boş kaldı. Polis ekipleri ise caddelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Bartın'da, Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere normal zamanlarda kentin işlek yerlerinde sessizlik hakim. Mahallelerde de tüm sokaklar sessizliğe büründü. Trafikte sadece polis, market ve ekmek fırını araçları görüldü.