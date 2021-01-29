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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

29.01.2021 21:31 | Son Güncelleme:
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

SAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi, sessizliğe büründü.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Kocaeli

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu yaşandı. Evlerine dönmek isteyenler, D-100 kara yolunun İzmit kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlere başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

- Bolu

Bolu'da kısıtlamanın başlamasıyla D-100 kara yolunun kent merkezi güzergahında araç yoğunluğu azaldı, kentin en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi ile vatandaşların yoğun kullandığı parklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri tarafından 20 ayrı noktada yapılan kontrollerde, kısıtlama ve tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

- Düzce

Düzce'nin en işlek yerlerinden İstanbul, Gaziantep, Aydınpınar caddeleri ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Anıtpark bölgesi sessizliğe büründü.

Polis, D-100 kara yolunun Sakarya, Bolu ve Zonguldak girişlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kısıtlamanın başlamasıyla, tedbirlere uymayanlara idari para cezası uyguladı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta normalde yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

- Karabük

Karabük'ün işlek cadde ve meydanları da sessizliğe büründü.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdüren ekipler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı saat 21.00 itibarıyla boşaldı.

Araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Polis, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

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