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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

SAKARYA HABERLERİ  | 07.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'da banka işlemleri ve ramazan alışverişi için sokağa çıkanların oluşturduğu yaya yoğunluğunda, yağışlı hava nedeniyle azalma görüldü.

Kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında ise araç trafiğinde kısmen yoğunluk gözlendi.

- Kocaeli

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı sakin bir gün geçiriyor.

Sokağa çıkanların ise maske taktığı görüldü.

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul, Spor ve Gaziantep caddelerinin şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla meydan ve caddelerde sakinlik yaşanıyor.

Bu caddelerdeki bankalarda işlemlerini halletmek isteyen vatandaşların, polis ekiplerince ateşi ölçülüyor. Denetimlerin yapıldığı yerlerde Türk Kızılay ekipleri maske dağıtıyor.

Kentte etkili olan sağanağın sokaklardaki hareketliliği azalttığı görülüyor. Polis ekipleri banka ve PTT'de işleri olanları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıyor.

- Bolu

Bolu kent merkezinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentin normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu olarak dışarıya çıkanların ise maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu gözlendi.

Banka önlerinde bekleyenlerin de maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu, uymayanların ise polis ve bekçiler tarafından uyarıldığı görüldü.

- Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin en işlek adreslerinden olan Madenci Anıtı'nın bulunduğu Gazi Paşa Caddesi'nde, zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların ise genellikle banka önlerinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların, sağanağın da etkisiyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin norma zamanda en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmedi.

Cami ve belediye hoparlöründen vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

- Karabük

Karabük'te, kentin normal dönemde en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu yürümelerine veya bir arada bulunmalarına izin verilmiyor.

Karabük Valiliğince anonslarla vatandaşlara sık sık "Evde kal" çağrısı yapılıyor.

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

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