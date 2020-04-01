Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararlarına göre, Kocaeli Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin konaklaması için Kocaeli Fen Lisesi erkek öğrenci yurdu ve Necip Fazıl Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdu, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin konaklaması için Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi erkek öğrenci yurdu, Karamürsel K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin konaklaması için ise Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci yurdu tahsis edildi.

Başiskele Belediyesi, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, ilk etapta belediye personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla steril maske üretimine başladı. Günde 300 ila 500 adet steril maske üreten ekipler, daha sonra sağlık kurumlarında görev yapanların da ihtiyacını karşılamak için maske üretim kapasitesini arttıracak.

"İlimizde bulunan tüm köylerdeki kontrolsüz giriş-çıkışları önlemek amacıyla; köye giriş-çıkışların muhtarlarca kontrol edilmesi, köye giriş-çıkışın kontrollü olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına, bankalar önünde işlem sırası bekleyen insan yoğunluğunun bankalarca kontrol edilmesi, mümkünse bariyerle düzenleme yapılması ve banka güvenlik görevlilerince sosyal mesafenin korunmasının sağlanmasına, ilimizde bulunan tüm eczanelerin (nöbetçi eczaneler hariç) 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermesi, saat 23.59'dan sonra eczane içine müşteri alınmayarak kapıdan veya kepenk arkasından hizmet vermesi, eczanelerde kontaminasyon riskini azaltmak için hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları için zemin bandı/bariyer gibi ekipmanlar kullanılarak eczane mekanlarında işaretleme yapılması, eczane büyüklüğüne göre kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, eczanelerde çalışan kişi sayısı dahil 10 metrekare alana bir kişi olacak şekilde sınırlamaya gidilmesi uygulamasının hassasiyetle devam etmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir."

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisine karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulduğu belirtildi.

Ayrıca Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük Merkezde 243, Safranbolu'da 570, Eflani'de 1158, Eskipazar'da 371, Ovacık'ta 478 ve Yenice'de 292 olmak üzere toplamda 3 bin 112 kişinin tespit edildiği, sağlık ve kolluk görevlileri tarafından gerekli kontrollerin ardından 14 günlük karantina uygulamasına başlandığı ve gerekli takiplerin ikametlerinde devam edileceği bildirildi.

İncelemelerde Vali Gürel'e, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kurum müdürleri ile emniyet ve belediye yetkilileri eşlik etti.

Zonguldak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi tarafından alınan karar gereği, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, 1 Nisan'dan itibaren merkez ilçede bulunan Soğuksu pazar yerinin kapalı olacağı, Zonguldak Belediyesi tarafından görevlendirilen pazarcı esnafının, mahallelerde araçlarıyla vatandaşlara seyyar olarak hizmet vereceği bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesaplarından iş dünyası temsilcilerine seslendi.

Kovid-19'u önlemek için bir aşı bulunmadığını vurgulayan Vergili, "Salgını önlemenin en iyi yolu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Kovid-19'un iş yerinize ulaşmaması için önleyici tedbirler derhal alınmalıdır. Bu tedbirler Kovid-19'un yayılmasını engeller veya yavaşlatabilir." ifadelerini kullandı.

- Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüsle mücadele kapsamında görev alan birimleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ümit beraberinde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, emniyet ve sağlık çalışanları ile Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali ile çeşitli noktalarda kurulan uygulama alanlarını ziyaret ederek hem çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de vatandaşlarla sohbet ederek alınan tedbirler ile ilgili düşüncelerini sordu.

Karantina altındaki vatandaşların yer aldığı yurtta da incelemelerde bulunan Ümit, tüm çalışanlara emekleri için teşekkür etti.

