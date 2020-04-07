Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele çerçevesinde titiz çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Mücadele sırasında görev yapan çalışanlara birçok katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, bu kez de Kovid-19 testi pozitif çıkan çocuklar için harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Başkan Büyükakın'ın aldığı oyuncaklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, aldıkları oyuncakları Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören koronavirüs hastası çocuklara verilmek üzere hastane yönetimine teslim etti." ifadeleri kullanıldı.

- Kocaeli'deki barınma merkezinin kapasitesi artırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dışarıda yaşayan evsiz ve ihtiyaç sahibi bireylere hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi, koronavirüs salgını sonrasında kapasitesini artırdı.