Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını da göz önünde bulunduran ekipler, oluşabilecek sosyal mesafe kuralı ihlalleri için gerekli denetimlerini sıklaştıracak.

Zabıta ekipleri, emniyet güçleri, ilçe tarım ekipleri ve Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçe zabıtaları ile marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgına karşı alınan önlemlerin sahada uygulanabilirliğini arttırmak için sıkı denetimler devam ediyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara riayet etmeyenlere idari para cezası kesiyor.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Farklı kurumlardan ekiplerin katılımıyla yapılan denetimlerle genelge ve alınan kararların sahada uygulanması sağlanıyor.

Gebze bölgesindeki ilçeler kapsamında marketlerde yapılan denetimlerde haksız fiyat artışı (fahiş fiyat), satıştan kaçınma, hijyen kontrolü, iş yerlerinde çalışanların koruyucu maske ve eldiven kullanımı, hizmet sunulan iş yerinde en fazla kaç müşteri olması, market içerisinde müşterilerin arasına sosyal mesafe koyması ve market girişlerinde el dezenfektanı bulunması gibi birçok kuralın uygulanıp uygulanmadığı denetleniyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahallelerde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, Vefa Destek Grubu'nun vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edildi.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanan tedbir ve önlemleri yerinde görmek üzere Albay Karaoğlanoğlu Caddesi, Kemal Güneş Caddesi, Ankara Caddesi ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan kontrol noktasında incelemede bulundu.