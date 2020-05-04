Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakaryalılara evde kalmaları, dışarı çıkılması halinde ise kurallara uyulması çağrısı anons ediliyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Düzce Belediyesi ise İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla polis, jandarma, zabıta, İl Sağlık ve İl Ticaret müdürlükleri ile müşterek oluşturulan ekipler, il genelinde tüm işletmelerde, açılış kapanış saatleri, fahiş fiyat ve gıda ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altı çocukları mutlu edebilmek, salgın tedbirleri nedeniyle oluşabilecek moral bozukluğunu önlemek amacıyla Vefa Sosyal Destek Grupları, Yığılca Kaymakamlığı koordinesinde görev yapıyor.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Salgınla mücadelede belli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Gürel, "Kazanımlarımızın artarak devam etmesi için kurallara uymaya devam edelim. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Çıkmanız gerekiyorsa sokakların kalabalık olmadığı saatleri seçin, maskenizi takın, hijyene dikkat edin ve sosyal mesafeyi gözetin. Allah'ın izniyle, aydınlık ve güzel günlere az kaldı. Biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı.