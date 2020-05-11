Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Kentin giriş ve çıkış noktaları ile belirli alanlarda ise polis ve jandarma ekiplerinin kontrolleri sürüyor. Ekipler, maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarıyor. - Düzce Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor, maske takmayanları uyarıyor. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin koronavirüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerine yer verdi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "toplam 100 bin maske" hedefini aştıklarını belirterek, "Yeni makine ve teçhizatlarımızla 1 milyon maske üretimine emin adımlarla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye tarafından üretilen maskeler, Konuralp pazar alanında vatandaşlara dağıtıldı. - Bolu Bolu genelinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Kentin normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor. Öte yandan kentin giriş ve çıkışlarında polis ve sağlık ekipleri tarafından denetimler sürüyor. Polis ekipleri tarafından vatandaşların maskeleri kontrol edilirken, sağlık ekipleri tarafından da ateşleri ölçülüyor. Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından kent merkezinde maske dağıtımı devam ediyor. - Zonguldak Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, bu zorlu süreçte vatandaşların katkısıyla iyi bir sınav verdiklerini belirtti. Tehlikenin henüz geçmediğine dikkati çeken Alan, "Herkesin aynı hassasiyet ve kararlılıkla tedbiri elden bırakmadan salgınla mücadelede rehavete kapılmaması bizler için son derece önemli. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının açıkladığı yasak ve önerilere harfiyen uymamız halinde baharın tadını doyasıya çıkaracağımıza olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zonguldak Belediyesi ekipleri de kentteki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor, sokak hayvanları için şehrin çeşitli noktalarına mama bırakıyor. - Karabük Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havanın ısındığı güzel bir haftaya başlandığını bildirdi. Karabük'te vatandaşların hassasiyet göstermesi ve kurallara uymasıyla son 5 gündür pozitif vakaya rastlanmadığını aktaran Gürel, "Ancak koronavirüsle mücadelemiz bitmiş değil, devam ediyor. Dışarı çıktığımızda maske takmayı alışkanlık haline getirelim, sosyal mesafeyi koruyalım. Biraz daha sabırlı ve dikkatli olursak bu illetin üstesinden geleceğiz. Sağlıklı, mutlu ve güzel bir hafta diliyorum." ifadelerini kullandı.

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