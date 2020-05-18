Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli Büyükşehir Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce 12 ilçede bulunan sosyal tesis, cami, Kur'an kursu, imam evi, köy konağı, eski okul ve muhtarlık binası, fırın tadilatları, şadırvan, yalaklı çeşme ile gasilhanelerin inşaatı ve tamiratı için malzeme yardımı ve bu yerlerin çevre düzenlemeleri yapıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, meydan, cadde ve sokaklarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli , Zonguldak, Karabük , Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Kentin giriş ve çıkışlarında 24 saat denetim yapıldığını hatırlatan Gürel, ayrıca evden çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

Öte yandan, Kocaeli Bilim Merkezi ve 3 Boyutlu Destek Platformu gönüllüleri, siperlik üretmeye devam ediyor. Tedbir sürecinin başladığı günden bu yana üretilen 5 bin siperlik, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine ulaştırıldı.

Öte yandan, İzmit Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma sınırlaması sürecinde de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımı yapıyor.

Köylerde ortak kullanım alanları için 4 aylık süreçte 600 bin lira değerinde malzeme yardımında bulunuldu.

Öte yandan, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi ortak kullanım alanlarını gün içinde dezenfekte eden Karabük Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek de ulaştırıyor.

İl merkezi, Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık belediyelerine bağlı ekipler de fırın ve gıda satan iş yerlerini denetleyerek, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler hakkında bilgilendirme yapıyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesince ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Ekipler, mahalle, cadde ve sokakları yıkamanın yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri ile oyun parklarında dezenfeksiyon yaptı.

- Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar ikaz ediliyor.

Öte yandan, kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerince denetimler sürdürülüyor.

Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.