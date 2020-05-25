Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, her eve maske dağıtıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. - Bolu Bolu Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, parklarda da temizlik çalışması yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Ekipler, kentin 4 ana girişi ile ana caddeler üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yaparken, 44 mahallede ise yaya ve mobil devriyeler görev yapıyor.

Valilik ve Belediye Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek grupları ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ile diğer görevlilerinin ulaşımda zorluk çekmemesi için belediyenin toplu ulaşım araçları hizmet vermeye devam ediyor. - Zonguldak Zonguldak Belediyesi ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor. Ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de boş kalan cadde, mahalle ve sokaklarda ekipler, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. - Karabük Karabük Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor. İl ve ilçe belediyeleri, kısıtlama kapsamında bulunmayan gıda üretimi alanlarında denetimlerini sürdürüyor, kent merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Ekipler ayrıca sokak hayvanları içinde belirli noktalara su ve yem bırakıyor. Vefa Sosyal Destek grupları da sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.