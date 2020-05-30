Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, resmi sosyal medya hesaplarından duyurduğu karar ile verilen bu desteği 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgının başladığı günden bu yana hasta olan vatandaşları iyileştirmek için sağlık çalışanları yoğun emek harcadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığıyla zabıta ekipleri de açık olan işletmelere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Belediyenin Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ve Vefa Sosyal Destek Grupları da ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılıyor.

Hafta sonu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, her eve maske dağıtıyor.

Sakarya, Düzce, Bolu , Zonguldak, Bartın , Karabük ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklarda Zonguldak Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan ekipler, sokak hayvanları için de şehrin belirli noktalarına mama bırakıyor.

- Karabük

Karabük'te, Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son 1 haftada köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bin 45 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığını bildirdi.

Safranbolu Belediyesinin, 1 Haziran'da açılacak restoran ve kafelerde dezenfeksiyon çalışması yaptığı belirtildi.

- Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor.

Kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında da polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.