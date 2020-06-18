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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA HABERLERİ  | 18.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince normalleşme süreci kapsamında yakında açılacak engelli derneklerinin talepleri doğrultusunda dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında dernek toplantı odaları, eğitim sınıfları, dernek depoları ve mutfakları dezenfekte edildi.

Ayrıca derneklere, maske ve dezenfektan da teslim edildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlılar ile kronik hastalığı olan dezavantajlı vatandaşlara günlük yaşamları için ihtiyaç maddelerinin tedarikinden sağlık hizmetlerine erişimlerine kadar birçok alanda hizmet sağlıyor.

- Bolu

Bolu kent merkezinde polis ile bekçiler tarafından yapılan maske ve sosyal mesafe kontrolü devam ediyor.

Kentin en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi ile Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılıyor. Maskesi olaman vatandaşlara ekipler tarafından maske veriliyor.

Bolu Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekipleri, çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor.

Ayrıca kentin çeşitli yerlerinde de dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları yapılıyor.

- Karabük

Karabük Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okulların dezenfekte edildiğini, her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların, kentte zorunlu bulunan maske kullanımına özen göstermesi gerektiği, bunun hayati önem taşıdığı kaydedildi.

- Düzce

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Obezite Merkezi, kontrollü sosyal hayat döneminde grup eğitimlerini online veriyor.

Uzaktan eğitimler sayesinde merkez danışanları, hastane ortamından uzak, eğitimcilerle evlerinde bir araya gelme imkanı buldu.

Ortalama 40 dakika süren grup eğitimlerinde, danışanlara sağlıklı beslenme ve yaşam tarzına ilişkin bilgi verildi.

Başhekim Yardımcısı ve merkezin sorumlu hekimi Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, yaptığı açıklamada, merkezin temas mesafesi ve izolasyon kuralları dahilinde faaliyetlerine yeniden başladığını belirterek, "Kilo vermek isteyen ancak salgın nedeniyle hastane ortamına girmekten çekinen vatandaşlarımız merkezimize başvurarak grup eğitimlerine katılabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kovid-19'un ilde yayılımını önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda il girişi ve ilçelerde polis ve jandarmayla oluşturulan kontrol noktalarında gönüllülük esasına göre görev yapan Düzce Arama Kurtarma, Düzce Afet Gönüllüleri ve Ulusal Keşif Arama dernekleri ekiplerine, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürü Yılmaz, Akçakoca İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek, kurumda yeni normalleşme sürecinde yapılan çalışmalar ve önlemler hakkında bilgi aldı.

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