Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince normalleşme süreci kapsamında yakında açılacak engelli derneklerinin talepleri doğrultusunda dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında dernek toplantı odaları, eğitim sınıfları, dernek depoları ve mutfakları dezenfekte edildi.

Ayrıca derneklere, maske ve dezenfektan da teslim edildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlılar ile kronik hastalığı olan dezavantajlı vatandaşlara günlük yaşamları için ihtiyaç maddelerinin tedarikinden sağlık hizmetlerine erişimlerine kadar birçok alanda hizmet sağlıyor.

- Bolu

Bolu kent merkezinde polis ile bekçiler tarafından yapılan maske ve sosyal mesafe kontrolü devam ediyor.

Kentin en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi ile Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılıyor. Maskesi olaman vatandaşlara ekipler tarafından maske veriliyor.