Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Gürel, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konsunda telkinde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır turist ağırlayamayan Safranbolu esnafını ziyaret etti.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, ortak kullanım alanları ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ediyor, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

Sakarya, Karabük , Zonguldak , Düzce , Bolu ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Temizlik ekipleri de çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

- Düzce

Düzce Belediyesi ekipleri, kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, zabıta ve jandarma ekipleri normalleşme sürecine dair alınan kararların vatandaşlar ve işletmeler tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü "kontrollü sosyal hayat" döneminde vatandaşları dikkat etmesi gereken hususlar konusunda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla uyarıyor.

Düzce Belediyesi tarafından üretilen maskelerin vatandaşlara ve kurumlara dağıtımı sürüyor.

- Bolu

Bolu'da belediye ekipleri kent merkezinde koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi giriş noktasında oluşturulan kontrol noktasında polis ve sağlık ekipleri tarafından vatandaşların ateşleri ölçülüyor, maske ve sosyal mesafe denetimi yapılıyor.