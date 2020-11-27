Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada etkisini gösteren salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor. Salgın nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu süreçte vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Alanında eğitimli uzman ekiplerce yapılan dezenfeksiyon çalışmaları modern ekipmanlar ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünlerle gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yürütülen dezenfeksiyon çalışmasında günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor. - Karabük Karabük'te ekipler, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerine devam eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de durdurdukları halk otobüsünde kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı. Polis ve Karabük Belediyesi zabıta ekipler de Hürriyet Mahallesi'nde cuma günleri kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyaran ekipler, pazar yerine kurulan ses sistemi üzerinden ve megafonla yaptıkları anonsla tedbirleri hatırlattı. Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar girişinde esnafın ve vatandaşların ateşini ölçtü, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştirildi. Pazarda alışveriş yapan Erdal Şanlı, denetimlerin iyi olduğunu, vatandaşların biraz bilinçlendiğini belirterek, "Bazı vatandaşlar ise maskeyle burnunu kapatmıyor. Vatandaşı uyardım taktı sonra yine çıkardı." dedi. Şanlı, esnafın alışveriş yapanlara eldiven vermesi gerektiğini aksi durumda ürünlerin çıplak el ile seçildiğini kaydetti. Alışveriş yapan Murat Gündüz de pazara giriş çıkışlarda kontrollerin sürdüğünü ifade etti.

Pazarda hijyen kurallarına dikkat ettiğini dile getiren Gündüz, pazardan çıkarken elini dezenfekte ettiğini anlattı. - Zonguldak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde salgının yayılımının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Her bir pazar yeri için ayrı ayrı olmak üzere belediye sınırları içinde olanlar için belediyelerce, belediye sınırları içinde olmayanlar için Jandarma Komutanlığınca bir yönetici belirlenerek valilik/kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılması, salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazar yeri yöneticilerinin denetim ekipleriyle iletişimi ve koordinasyonu etkin şekilde sağlamaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi. Söz konusu kararlara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı, ilgililer hakkında adli işlem başlatılacağı belirtildi. Çaycuma ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere kalabalık bulunulan yerlerde salgınla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Nihat Kantarcı Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Şehit Kerim Keçeci kapalı pazar yerinin yanı sıra köy ve cuma pazarlarında dolaşan polis ve zabıta ekipleri, maske kullanımı ve sosyal mesafeyi denetlerken, kurallara uymayanları uyardı. Ekipler ayrıca vatandaşların HES kodlarının sorguladı. - Düzce Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark, Cedidiye ve Valilik meydanları ile Spor Sokak girişlerine polis ekipleri bariyer koyarak kontrol noktası oluşturdu. Alınan kararlar çerçevesinde söz konusu meydan, cadde ve sokağa girmek isteyenlerin HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor. Öte yandan, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimler sürüyor. Düzce Belediyesi ekipleri, taksilerde, sosyal yaşam merkezleri ve kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

- Bartın Bartın'da, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişilere yönelik yurtta karantina uygulaması sürüyor. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, karara istinaden yapılan denetimlerde, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilenlerin yanı sıra test sonucu pozitif çıkan ancak evi müsait olmadığı için gerekli izolasyonu sağlayamayanlar ile iş yeri temaslarının da yurda yerleştirildiği bildirildi. Öte yandan Bartın'da kapalı pazar yerleri, iş yerleri, marketler, alışveriş alanları ile halkın yoğun olduğu caddelerde denetim gerçekleştirildi, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyması istendi. Polis ve zabıta ekipleri, kapalı pazar yerinde HES kodu denetiminde bulundu. - Bolu Bolu'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok yerde denetim noktası oluşturuldu. Trafik ekipleri, D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde işçi servislerini denetlerken, Cumhuriyet Caddesi ile Süreyya Sokak üzerindeki noktalarda ise halk otobüsleri ve taksileri kontrol ediyor. Şehirler arası otobüslerin tedbirlere uyup uymadığı ise Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki ekiplerce inceleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolculara Kovid-19 önlemlerini hatırlatarak tedbirlere uymalarını istedi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği Kovid-19 denetimleri konulu genelge kapsamında da uygulama ve denetimler devam ediyor. Ekipler, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik denetimler yapıyor. Öte yandan Vali Ahmet Ümit, vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya geldi. Toplantıda, koronavirüs tedbirleri ve denetimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ümit, Türkiye'nin genel durumu ve dünya konjonktürü düşünüldüğünde Bolu'nun mevcut durumunun fena olmamakla birlikte günlük vaka sayılarının da az olmadığını kaydetti. Koronavirüs denetimlerinin 24 saat esasına göre devam edeceğini vurgulayan Ümit, "Maksadımız ceza yazmak değil, farkındalık oluşturmak ve bilinç geliştirmek. Buradaki mücadele her birey tarafından benimsenmezse bu süreçte başarılı olunmaz. Herkesin kendi sorumluluğunun olduğunu, maske takmanın karşısındakine de katkı sağladığını, hem kendisini hem de karşısındakini koruduğunu anlamak ve anlatmak lazım." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!