Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Düzce'de yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark ve Valilik meydanları ile Spor Sokak'a girmek isteyenlerin ateş ölçümü yapılıyor.

Tramvay hattı üzerinde de, belirlenen saat aralığında seferlerine devam eden otobüsler, saat 07.00-09.00 ile 17.00-19.00 aralığında hizmet verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yolculara hizmet sağlayabilmek için otobüs seferlerine devam edildi.

Belediye ekipleri de vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sakarya'da salgının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla alınan tedbirler kapsamında kolluk kuvvetleri denetimlerine devam ediyor.

"Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu verilere göre son bir haftada şehrimizde vak artışı oranı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77 seviyelerinde seyretmektedir. Bu zorlu süreçte Zonguldak halkı olarak pandemi ile mücadeleye aynı kararlılık ve inançla devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Mecbur olmadıkça evlerimizde kalmalı ve karamsarlığa kapılmadan tedbirlere harfiyen uymayı hassasiyetle sürdürmeliyiz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız."

Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taki vaka artışlarına dikkati çektiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle Kültür Merkezi'nde BELMEK koordinasyonunda belediye personeli ve öz kaynakları ile üretime başlayan ve aylık 350 bin maske dağıtan Düzce Belediyesi, aralık ayından itibaren 1 milyon adet maske dağıtacak.

İstanbul Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, megafon aracılığıyla vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları için anonslar yapıyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları konusunda uyarıldı.

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı, mahalle, sokak, cadde, parklar ve pazar yerlerinde ise denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Yaya ve devriye şeklinde yapılan denetimlerde, 25 noktada 300 kişi görev yaptı. Kontrollerde kısıtlamaya uymayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, cuma günü 21.00'de başlayan ve bugün 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Öte yandan Bartın Valiliğince test sonucu pozitif çıkan ve temaslı kişiler için başlatılan kırmızı ve beyaz bileklik uygulaması kapsamında, kolunda kırmızı ve beyaz bileklik bulunan vatandaşları dışarıda görenlerin "179" numaralı pandemi ihbar ve şikayet hattına bildirmesi, işletme sahiplerinin de söz konusu kişilere mal ve hizmet sunumu yapmadan ilgili birimlere ihbar etmesi istendi.

- Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cuma günü 21.00'de başlayan ve bugün 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan noktalarda denetimlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunanların, yalnız yaşayanların bütün ihtiyaçlarının giderildiği kaydedildi.

Ayrıca, sokak hayvanlarının da aç kalmaması için gerekli bütün önlemlerin alındığı, ekipler tarafından yem bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ederek evlerinde kalan vatandaşlara teşekkür etti.

Karabük ve Safranbolu belediyeleri ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar ile halkın yoğun gidebileceği alanlarda temizlik çalışması yaptı.

Ayrıca belediyeler, sokağa çıkamayan vatandaşların gerekli bütün ihtiyaçlarının giderilmesi için kurduğu ekipler vasıtası ile çalışma yürüttü.

