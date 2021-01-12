Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valiliği koordinesinde, kentte ulaşım araçlarına ve iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Aynı zamanda iş yerlerinde yapılan denetimlerde ekipler tarafından esnafın kurallara uyması konusunda bilgilendirme yapılıyor.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, insanların kış aylarında kapalı ortamda daha çok vakit geçirdiğini, bu nedenle daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerektiğini vurgulayan Gürel, "Maske, mesafe, temizlik kurallarını uygulamaya devam etmeliyiz. Koronavirüse karşı alınacak önlemler hem bizi hem de sevdiklerimizi korur." ifadesini kullandı.

Öte yandan kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

- Bolu

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin maske, mesafe ve hijyen denetimleri sürüyor.