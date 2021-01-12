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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

12.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valiliği koordinesinde, kentte ulaşım araçlarına ve iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Aynı zamanda iş yerlerinde yapılan denetimlerde ekipler tarafından esnafın kurallara uyması konusunda bilgilendirme yapılıyor.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, insanların kış aylarında kapalı ortamda daha çok vakit geçirdiğini, bu nedenle daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerektiğini vurgulayan Gürel, "Maske, mesafe, temizlik kurallarını uygulamaya devam etmeliyiz. Koronavirüse karşı alınacak önlemler hem bizi hem de sevdiklerimizi korur." ifadesini kullandı.

Öte yandan kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

- Bolu

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin maske, mesafe ve hijyen denetimleri sürüyor.

Ekipler, özellikle kentin giriş ve çıkış noktasında oluşturulan kontrol noktalarında maske ve mesafe denetimi gerçekleştiriyor.

Öte yandan kentin en işlek noktalarında da polis, bekçi ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

- Düzce

Düzce'de polis ekiplerince kentin en işlek noktalarında maske ve mesafe kurallarına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Kent merkezinde bariyerlerle çevrilen alanlara vatandaşlar ateş ölçümü yapılarak alınıyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

- Bartın

Bartın'da kolluk kuvvetleri, özellikle yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Polis ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşini ölçerek Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapıyor.

Ekipler ayrıca yoğunluk oluşan banka ve ATM önlerinde kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

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