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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında sessizlik hakim

30.01.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında sessizlik hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de kısıtlamadan muaf işletmeler mesailerine devam etti. Kent sakinlerinin ise kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

- Karabük

Karabük'te cadde ve sokaklarda kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu görüldü. Kentin işlek caddeleri ile Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokakları sessizliğe büründü.

Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın'da da işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kolluk kuvvetleri, maske, mesafe ve hijyen kontrolü yaparken, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor.

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