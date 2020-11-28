Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesiyle saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sakarya'da kentin işlek adreslerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanlarının yanı sıra tarihi Uzun Çarşı boşaldı.

- Karabük

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en yoğun yerlerinden olan Kemal Güneş Caddesi ve Kent Meydanı boş kaldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu'da vatandaşlar evlerine çekildi. Özellikle hafta sonları binlerce turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokakları sessizliğe büründü.

- Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Kentte kalabalığın en fazla olduğu Madenci Anıtı'nın önü de boş kaldı.