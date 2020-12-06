Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkanın olmadığı kentte, önlem alan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kocaeli'de normal zamanda kentin işlek güzergahlarından Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu, Alemdar ve Fethiye caddeleri ile çevresi, Cumhuriyet Parkı, kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakimdi.

Ülke genelinde 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayan ve yarın sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve meydanlar boş kaldı.

- Düzce

Düzce'de kentin en işlek adreslerinden İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkan vatandaşlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkan olmadı.

Ayrıca bazı vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, market ve manavlara giderek alışveriş yaptı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

- Karabük

Karabük'te kısıtlamanın ikinci gününde de yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürdü. Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar yollarına devam etti.

- Bolu

Bolu'da kısıtlamaya ikinci gününde de büyük oranda uyuldu.