Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Sakarya'da cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlarda sessizlik hakim oldu. Polis ve belediye ekipleri, kent genelinde denetim ve destek faaliyetlerini sürdürüyor. - Kocaeli Kocaeli'de, cadde ve sokaklarda, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü. Kentin işlek yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıyor.

- Karabük Kentin en yoğun olan caddelerinden Fevzi Fırat, Menderes, Zonguldak ve Kemal Güneş ile Kent Meydanı sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor. Kimlik ve izin belgelerini soran ekipler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu da yapıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokakları da boş kaldı. - Düzce Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor. Kent merkezinin en işlek meydan, cadde ve sokakların kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü. Polis ekipleri denetimleri devam ettirerek kısıtlamanın ihlal edilmesine izin vermiyor. Kısıtlamada görevli ve muaf olanlar nedeniyle dışarıda az sayıda kişi ile yollarda sınırlı sayıda aracın bulunduğu görüldü. Belediye ekipleri ise kent merkezindeki çalışmalarına devam ediyor. - Bolu Bolu'nun en yoğun olan caddelerinden İzzet Baysal Caddesi ile Kent ve Demokrasi meydanları sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kentte bulunan caddeler, ana yollar ve kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Kimlik ve izin belgelerini soran ekipler, HES sorgusu da yapıyor. Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. - Zonguldak Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkanlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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