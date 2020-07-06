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Doğu Marmara’nın karpuzları Kocaeli’den gidiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Merkez Meyve ve Sebze Hali’nden haftalık 371 ton karpuz Marmara tedarikinde Doğu Marmara’nın sevkiyat üstü haline geliyor.Başiskele ilçesine 2015 yılında kazandırılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Merkez Meyve ve Sebze Hali’nde, yaz mevsiminin gelmesi ile hummalı bir karpuz sevkıyatı yaşanıyor.

Kocaeli’de bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Merkez Meyve ve Sebze Hali’nden haftalık 371 ton karpuz Marmara tedarikinde Doğu Marmara’nın sevkiyat üstü haline geliyor.
Başiskele ilçesine 2015 yılında kazandırılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Merkez Meyve ve Sebze Hali’nde, yaz mevsiminin gelmesi ile hummalı bir karpuz sevkıyatı yaşanıyor. Doğu Marmara’nın sevkıyat üstü haline gelen Meyve ve Sebze Hali’nde karpuzlar, Kocaeli geneline ve İstanbul, Sakarya, Bursa ve Yalova gibi çevre illere gönderiliyor. Merkez Sebze ve Meyve Hali’nde her gün ortalama 50 araç karpuz servisi yapılıyor. Temmuz ve Ağustos ayı itibari ile yaşanan yoğunluktan dolayı karpuz sevkıyatında artış yaşanıyor.
Karpuz temininde Doğu Marmara Bölgesi’nin sevkıyat üstü haline gelen Başiskele ilçesinde bulunan Merkez Meyve Ve Sebze Hali’ne, 2019 yılında günlük 53 ton, haftalık ise 371 ton karpuz girişi gerçekleşti. 2019 yılının tamamında ise toplamda 19 bin 276 ton karpuz alımı yapıldı. Hale gelen karpuzların yarısından fazlası Marmara Bölgesi’nin çeşitli illerine, diğer kısmı ise il içine gönderildi. 2020 yılının ilk 6 ayında haftalık ortalama 280 ton ve günlük olarak 40 ton karpuz girişi oldu. İlk 6 aylık dönemin tamamında ise toplamda 7 bin 230 ton karpuz girişi gerçekleşti. Temmuz, Ağustos, Eylül ve diğer aylarında hale gelen ve sevk edilecek karpuz miktarının daha da fazla olması bekleniyor.
Karpuzculuk mesleğini dede ve babasından devir aldığını belirten ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Merkez Meyve ve Sebze Hali’nde esnaflık yapan Murat Kılıçkap, “Biz burada vatandaşa daha iyi bir ürün ulaştırmak için gelen malı kritik edip bölümlere ayırıyoruz. Bu şekilde yaparak fiyatlandırma yapıyoruz. Halimizde karpuz işi ile uğraşan 6 esnafımız daha var. Biz burada adeta Doğu Marmara’nın Karpuz temincisi olarak çalışıyoruz. Buradan sevkiyatlarımız oluyor. Bölge deposu gibi çalışıyoruz” dedi.
Karpuz teminini kendilerine yakın ve yerel bölge olarak Osmaneli, Pamukova ve Kandıra karpuzlarını tedarik ettiklerini kaydeden Kılıçap, “Buralarda bizimde üretim yerlerimiz var ve buralardan gelen özellikle siyah çekirdeksiz karpuzları çevre bölgelere sevk ediyoruz. Biz bu hizmetleri yaparken de bir yapı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bize burada bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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