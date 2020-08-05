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Doğu Park’taki çöp ve molozların yüzde 70’i kaldırıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 05.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun büyük projeleri arasında yer alan Doğu Park Projesinde şu ana kadar proje alanındaki çöp ve moloz kaldırma işleminin yüzde 70’i tamamlandı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun büyük projeleri arasında yer alan Doğu Park Projesinde şu ana kadar proje alanındaki çöp ve moloz kaldırma işleminin yüzde 70’i tamamlandı. Proje tamamlandığında hem görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş olacak hem de yeni yaşam alanı oluşturulacak.
Giresun Sanayi Sitesinin karşısında yer alan ilk çöp sahası ile hemen bitişiğindeki eski dolum tesislerini kapsayan 80 dönümlük alana uygulanacak olan Doğu Park projesinde; nikah salonu, etkinlik çayırı, tenis kortları, voleybol, basketbol ve futbol sahaları, 400 metre yürüyüş pisti, galericiler sitesi, gözetleme kulesi, çocuk parkları ile paten ve kay kay pisti bulunuyor.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirterek “Bu çalışma ile hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor, hem de halkımıza yeni yaşam alanı oluşturuyoruz. Yeni yapılacak parkın içerisinde çocuk oyun alanı, spor alanı, oturma ve dinlenme alanları olacak. Yapılacak olan peyzaj çalışmaları ile bölge görüntü kirliliğinden kurtulacak. Bölgede ikamet eden vatandaşlarımızda çalışmamızdan son derece memnun oldu. Her şey Giresun için” ifadelerini kullandı.

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