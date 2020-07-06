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Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti, Urumçi suçlularının bulunmasını istedi

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.07.2020 18:05 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Başbakanlık Ofisi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin hakimiyeti altında bulunan Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de 2009 yılında yaşanan olayların sorumlularının cezalandırılması çağrısında bulundu.Yazılı olarak yapılan açıklamada Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti, başta Pekin Hükümeti olmak üzere Birleşmiş Milletler’i, Avrupa Parlamentosu’nu, AGİT’i, İslam Konferansı Örgütü’nü, OİC ve Rabıta teşkilatlarını 11 yıl önce Urumçi sokaklarında yaşanan olayların faillerinin tespit edilerek cezalandırılmaları ve kendilerini korumak için direnen ve o günden bu yana tutuklu bulunan masum gençlerin serbest bırakılması hususunda girişimde bulunmaya çağırdı.Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti; özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika ile Rusya gibi ülkelerin bu ve benzeri olaylara, insani ihlallere müdahil olmasını talep ederken, Pekin yönetimini de daha itidalli ve demokratik hak arayışlarına saygılı olmaya, Doğu Türkistan’daki yerel askeri güçlerin aşırı ve orantısız güç kullanmalarına engel olmaya ve ceza ve toplama kamplarını kapatma çağrısında bulundu.

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Başbakanlık Ofisi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin hakimiyeti altında bulunan Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de 2009 yılında yaşanan olayların sorumlularının cezalandırılması çağrısında bulundu.
Yazılı olarak yapılan açıklamada Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti, başta Pekin Hükümeti olmak üzere Birleşmiş Milletler’i, Avrupa Parlamentosu’nu, AGİT’i, İslam Konferansı Örgütü’nü, OİC ve Rabıta teşkilatlarını 11 yıl önce Urumçi sokaklarında yaşanan olayların faillerinin tespit edilerek cezalandırılmaları ve kendilerini korumak için direnen ve o günden bu yana tutuklu bulunan masum gençlerin serbest bırakılması hususunda girişimde bulunmaya çağırdı.
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti; özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika ile Rusya gibi ülkelerin bu ve benzeri olaylara, insani ihlallere müdahil olmasını talep ederken, Pekin yönetimini de daha itidalli ve demokratik hak arayışlarına saygılı olmaya, Doğu Türkistan’daki yerel askeri güçlerin aşırı ve orantısız güç kullanmalarına engel olmaya ve ceza ve toplama kamplarını kapatma çağrısında bulundu.

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