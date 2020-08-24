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Doğu Türkistanlı çocuklar gönüllerince eğlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kayseri ve Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezleri faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.’Merkezim Her Yerde Projesi’ kapsamında, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen etkinlikte Doğu Türkistanlı çocuklar hafta sonu yapılan faaliyetle güzel bir gün geçirdi.

Doğu Türkistanlı çocuklar gönüllerince eğlendi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kayseri ve Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezleri faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.
’Merkezim Her Yerde Projesi’ kapsamında, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen etkinlikte Doğu Türkistanlı çocuklar hafta sonu yapılan faaliyetle güzel bir gün geçirdi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sokak oyunları, dart, okçuluk, akıl oyunları, geleneksel Türk oyunları gibi bir çok sosyal ve sportif faaliyetlerle dolu dolu bir gün geçiren çocukların yüzlerindeki tebessüm görülmeye değerdi.
Gençlik merkezleri, kontrollü sosyal hayat döneminde; maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu tarz etkinliklere buluşmak üzere tüm gençleri Gençlik Merkezlerine bekliyor.

Doğu Türkistanlı çocuklar gönüllerince eğlendi

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