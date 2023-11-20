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Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

20.11.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınayla Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar, Şırnak'ın doğu, Hakkari ile Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağışlar yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Yağışlar sebebiyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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doğu anadolu meteoroloji genel müdürlüğü

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