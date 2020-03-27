YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi

Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 27.03.2020 21:45 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu'daki camilerde dua edildi

BİNGÖL/BATMAN/ŞIRNAK (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki camilerde, yatsı namazından sonra Kovid-19 salgınının son bulması için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından salgının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla tüm camilerden dua edilmesi kararı çerçevesinde, Bingöl, Batman ve Şırnak'taki camilerin hoparlörlerinden sela, salavat ve tekbir sesleri yükseldi.

Ezan sonrasında, tedbirlere uyulması ve evde kalınması çağrısı yapılarak, "Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya,
dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden,
musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Allah’ım, zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Ya Rabb, bu zor zamanlarda, büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan başta sağlık
görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle" diye yakarıldı.

Duadan sonra tekbir getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

En Çok Okunan Yerel Haberler

ASDEP’ciler kapı kapı dolaşıyor

ASDEP’ciler kapı kapı dolaşıyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hamilelikte en sık rastlanan 3 şikayet

Hamilelikte en sık rastlanan 3 şikayet

Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Başkan Karataş’tan gençlere evde kal çağrısı

Başkan Karataş’tan gençlere evde kal çağrısı

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Bingöl Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:03
Öğle
12:28
İkindi
15:58
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Bingöl Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Fırat Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın acı günü

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.