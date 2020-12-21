Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "hediye taravanı" Tunceli'de

Salgın sürecinin bitmesiyle çocukların tekrar sokaklarda oyunlar oynayabileceğini ifade eden Özkan, "İnşallah hep birlikte bu salgın sürecini anlatacağız ve statlarda, meydanlarda, parklarda oyun karavanı eşliğinde çocuklarımızla hep beraber oyun oynamak nasip olacak." dedi.

TUNCELİ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan " hediye karavanı " Tunceli'ye ulaştı.

Kovid-19 salgını sebebiyle Oyun Karavanı yerine Hediye Karavanı Projesini hayata geçirdiklerini aktaran İsot, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayı yaparken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve İçişleri bakanlığımızla koordinasyon halinde bu faaliyet ve aktivitelerimiz yapıyoruz. Bu şekilde 14 şehri kapsayan bu projemizde geçtiğimiz hafta Ankara'da yola çıktık. Birinci durağımız olan Malatya'dan sonra Elazığ ve ardından Tunceli'ye ulaşmış bulunmaktayız. Bundan sonra da diğer şehirlerimize devam edeceğiz. "

Konuşmanın ardından çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

