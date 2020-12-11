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Doğu ve Orta Karadeniz'deki camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

TRABZON HABERLERİ  | 11.12.2020 14:52 | Son Güncelleme

Doğu ve Orta Karadeniz'deki camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'taki camilerde de cuma namazı sonrası dua edildi.

Trabzon'daki bütün camilerde "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.

Ortahisar ilçesindeki İskender Paşa Camisi'nde de okunan hutbede, cemaate suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılar yapıldı.

Cuma namazından sonra da yağmur duası edildi.

Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'taki camilerde de sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kılınan namazın ardından dua edildi.

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