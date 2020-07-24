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Doğubayazıt’ta trafik kazası; 3 yaralı

AĞRI HABERLERİ  | 24.07.2020 18:01 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçesi yol ayrımında seyir halindeki 04 AG 497 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçesi yol ayrımında seyir halindeki 04 AG 497 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince, Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İsmi öğrenilemeyen yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.

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