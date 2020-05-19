Doğu'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, stadyumlarda okunan İstiklal Marşı ile coşkuyla kutlandı. Erzurum'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde milli sporcular Kazım Karabekir Stadyumu'nda, Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe atlama kulelerinde de olimpiyat sporcuları dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi açarak İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlikler, AA ekibince drone ile görüntülendi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 19.19'da atlama kulelerinde olimpiyat meşalesini yakarak İstiklal Marşı'nı okuduklarını söyledi. 19 Mayıs'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiğini belirten Taşkesenligil, "Erzurum'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında online bilgi yarışmaları düzenleyip balkonlarda insanlarımıza spor yaparak geçirdik. 19 Mayıs'ı biz bir hafta boyunca kutladık ve 21 Mayıs'a kadar kutlamalarımız devam edecek." dedi.

- Ağrı Ağrı'da saatler 19.19'u gösterdiğinde Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nun ışıkları açılarak saygı duruşunda bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ile kurum müdürlerinin hazır bulunduğu programda sporcular, Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu. Doğubayazıt ilçesinde de gönüllü gençler, Ağrı Dağı eteğindeki ilçe stadyumunda sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu. - Erzincan Erzincan'da vatandaşlar, saat 19.19'da Valilik önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ve bazı kurum müdürleri, Valilik önünde İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Belediye anons sisteminden tüm kentte seslendirilen İstiklal Marşı'nın ardından kahramanlık türküleri çalındı. - Kars Kars'ta da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki stadyumda saat 19.19'da bir araya gelen sporcular, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Bazı vatandaşlar da balkondan milli marşları çalarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. - Ardahan Ardahan'da 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe Vali Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, yetkililer ve sporcular katıldı. Etkinlikte antrenör ve sporcular, Türk bayrağı ve Atatürk portresi açıp İstiklal Marşı'nı okudu. - Iğdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da saatler 19.19'u gösterirken kent genelinde balkonlarda İstiklal Marşı okundu. Bu kapsamda KYK'de karantinada kalan vatandaşlar da Türk bayrakları sallayarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

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